‘Leymosun Derbisi’ heyecanı

K-Pet Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı başladı. Ligde 16’ncı haftanın kapanış maçında ülke futbolunun klasik derbisi olan Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı derbisi oynanacak. Ligdeki durumları veya konumları fark etmeksizin her iki camia adına da büyük önem taşıyan ve her zaman favorilerin olmadığı ‘Leymosun Derbisi’ 4 Şubat Pazartesi günü saat 18.30’da Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.

Gollü derbiler

K-Pet Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonunun ilk haftasında oynanan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği mücadelesinden galibiyetle ayılan taraf 2-0’lık skorla sarı siyahlı ekip olmuştu.

İki ekip arasında Türk Ocağı’nın yeniden üst ligde mücadele etmeye başladığı 2015 – 2016 sezonundan bu yana ligde ve kupada 8 karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmaların tamamında en az 1, en fazla 5 gol atıldı. Son 8 karşılaşmaya bakıldığında derbilerde Türk Ocağı 14, Doğan Türk Birliği 9 gol kaydetti.

Son sekiz maçtaki galibiyetler

İki ekip arasında 1 karşılaşma 2016 – 2017 sezonunda Kıbrıs Kupası 2’nci turunda oynanırken rakibini tek golle mağlup eden Türk Ocağı tur atlayan taraf olmuştu. Ocak aynı sezon Kıbrıs Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. İki takım arasındaki son 8 karşılaşmaya bakıldığında ise iki beraberlik bulunuyor. Bu maçların 4 tanesini Türk Ocağı kazanırken, 2 tanesini Doğan Türk Birliği galibiyetle noktaladı.

Ara dönemdeki transferleri

2018 – 2019 sezonunun ilk yarısını lider Mağusa Türk Gücü’nün 5 puan ardından üçüncü sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği yabancı oyuncu yönünde takımda değişikliğe giderek Ahmet Burak Kömürcü ve Lua Lua ile yollarını ayırdı, bu oyuncuların yerine Barine Eko ve Onyekachi Okafor transfer edildi. Türk Ocağı ise yabancılarını tutarken kaleci İrfan Özbay’ın yanı sıra Yusuf - Ali Özbahar kardeşler ile İlker Tek takımdan ayrıldı. Milli kaleci Hasan Piro ise Ocak kalesini devralırken Lefke’den Deniz Kibar takıma takviye edildi.

2018 – 2019 Sezonu

1. Hafta: Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 2-0

2017 – 2018 Sezonu

10. Hafta: Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 1-3

25. Hafta: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı: 1-4

2016 – 2017 Sezonu

Kıbrıs Kupası 2. Tur: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı: 0-1

1. Hafta: Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 0-1

16. Hafta: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı: 2-2

2015 – 2016 Sezonu

3. Hafta: Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 1-1

16. Hafta: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı: 1-3