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Levent’ten çifte galibiyet

Levent’ten çifte galibiyet

Levent Koleji kız ve erkek takımları karşılaşmaları galibiyetle tamamladı.

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Ortaokullu Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda dün iki karşılaşma oynanırken Levent Koleji kız ve erkek takımları bu karşılaşmaları galibiyetle tamamladı. Yıldız kızlarda Levent Koleji rakibi Türk Maarif Koleji’ni 51-22’lik skorla mağlup ederken yıldız erkeklerde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 36-9 yendi.

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