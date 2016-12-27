Levent’ten çifte galibiyet
Levent Koleji kız ve erkek takımları karşılaşmaları galibiyetle tamamladı.
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Ortaokullu Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda dün iki karşılaşma oynanırken Levent Koleji kız ve erkek takımları bu karşılaşmaları galibiyetle tamamladı. Yıldız kızlarda Levent Koleji rakibi Türk Maarif Koleji’ni 51-22’lik skorla mağlup ederken yıldız erkeklerde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 36-9 yendi.
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Etiketler : ORTAOKUL BASKETBOL, BASKETBOL
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