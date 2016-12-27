Levent’ten çifte galibiyet

Ortaokullu Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda dün iki karşılaşma oynanırken Levent Koleji kız ve erkek takımları bu karşılaşmaları galibiyetle tamamladı. Yıldız kızlarda Levent Koleji rakibi Türk Maarif Koleji’ni 51-22’lik skorla mağlup ederken yıldız erkeklerde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 36-9 yendi.