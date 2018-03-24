Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Levent ve TMK üstünlüğü
Levent ve TMK üstünlüğü

Levent ve TMK üstünlüğü

Ortaokullu Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası önceki gün tamamlandı

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası önceki gün federasyon lokalinde gerçekleştirildi. Kızlarda 6, erkeklerde 9 okulun katılım gösterdiği şampiyona akşam saatlerinde tamamlandı. Alınan sonuçlar neticesinde kızlarda Levent Koleji, erkeklerde de Türk Maarif Koleji şampiyon olan ekipler oldular. Takım sıralamaları şöyle:

 

 

 

 

Yıldız Kızlar

1. Levent Kolej
2. The Amerikan Kolej
3. Oğuz Veli Ortaokulu
4. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

mm-017.jpg

Yıldız Erkekler

1. Türk Maarif Koleji
2. Oğuz Veli Ortaokulu
3. Lapta Yavuzlar Lisesi
4. Yakın Doğu Koleji

 

 

Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler