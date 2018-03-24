Levent ve TMK üstünlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası önceki gün federasyon lokalinde gerçekleştirildi. Kızlarda 6, erkeklerde 9 okulun katılım gösterdiği şampiyona akşam saatlerinde tamamlandı. Alınan sonuçlar neticesinde kızlarda Levent Koleji, erkeklerde de Türk Maarif Koleji şampiyon olan ekipler oldular. Takım sıralamaları şöyle:

Yıldız Kızlar

1. Levent Kolej

2. The Amerikan Kolej

3. Oğuz Veli Ortaokulu

4. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

Yıldız Erkekler

1. Türk Maarif Koleji

2. Oğuz Veli Ortaokulu

3. Lapta Yavuzlar Lisesi

4. Yakın Doğu Koleji