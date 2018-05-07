Levent ve Tabak suçlamaları reddetti

Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi aleyhine açılan "yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın" yapmak ile ile ilgili davanın ilk duruşması bugün yapılldı. Afrika Yayıncılık ve Şener Levent aleyhindeki dava Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye başlandı. Gazeteciler Şener Levent ve Ali Osman Tabak mahkemede hazır bulundu

Afrika Gazetesi’nde yayınlanan “Recep T. Erdoğan karikatürü” ile ilgili dava bugün başladı.

Afrika Yayıncılık adına Ali Osman Tabak ve gazeteci Şener Levent mahkemeye çıkarak itham edildikleri 3 ayrı yayınla ilgili aleyhlerine getirilen tüm davaları reddetti. Mahkeme duruşmalara başlamak üzere 24 Mayıs’a ertelendi

Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ile ilgili bir karikatür paylaştığı gerekçesiyle ve 2 ayrı yayın konusuyla ilgili Başsavcılık tarafından Afrika gazetesi yetkililerine dava açılmıştı.

Afrika Yayıncılık ve Şener Levent aleyhine; “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” davaları açılmıştı.

Afrika gazetesine karikatür ile ilgili getirilen dava; "Yunan gözüyle başlığı altında çerçeve içerisinde, arka planda Yunanistan bayrağı onun önünde çıplak vaziyette ve ayakta duran bir erkek heykelin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın baş kısmının yer aldığı resme işer durumundaki resmi yayınlamak’ olarak yer alıyor.

Meclis davası 9 Mayıs'ta

Öte yandan Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşanan olayların ardından 2 eylemcinin ‘güvenliği’ aşarak Meclis’in çatısına çıkıp, bayrak açmasıyla ilgili davanın ilk duruşması 9 Mayıs’a alındı.

Meclis’in çatısına çıkıp bayrak açan, Afrika gazetesine yönelik olaylarla ilgili suçlu bulunup mahkum olan ve şartlı tahliyeden yararlanan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş’ın bu davadan da zanlı olarak yargılanması bekleniyor.