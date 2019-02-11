Levent Türkiye finallerinde
Fatoş Abla Koleji’ni mağlup eden Levent Koleji, Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi
A+A-
Isparta’da düzenlenen Türkiye Gençler Baskebol Yarı Final Bölge Şampiyonası müsabakalarında mücadele eden takımlarımızdan Levent Koleji, Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi.
Yer aldığı grubu lider tamamlayarak A Grubu ikincisi Fatoş Abla Koleji ile Türkiye finallerine kalma maçına çıktı. Rakibini 66-48’lik skorla mağlup eden Levent Koleji, Türkiye 8’li finallerine kalma başarısı gösterdi. Türkiye finalleri ay sonunda Samsun’da yapılacak.
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler : basketbol, levent kolej
Önceki ve Sonraki Haberler