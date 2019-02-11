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Levent Türkiye finallerinde

Levent Türkiye finallerinde

Fatoş Abla Koleji’ni mağlup eden Levent Koleji, Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi

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Isparta’da düzenlenen Türkiye Gençler Baskebol Yarı Final Bölge Şampiyonası müsabakalarında mücadele eden takımlarımızdan Levent Koleji, Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi.

Yer aldığı grubu lider tamamlayarak A Grubu ikincisi Fatoş Abla Koleji ile Türkiye finallerine kalma maçına çıktı. Rakibini 66-48’lik skorla mağlup eden Levent Koleji, Türkiye 8’li finallerine kalma başarısı gösterdi. Türkiye finalleri ay sonunda Samsun’da yapılacak.

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