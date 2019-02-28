Levent salladı ama yıkamadı: 63-49

Samsun’da düzenlenen Türkiye Birinciliği’ndeki ilk maçına rakibi karşısında maça iyi başlayan Levent başa baş mücadele sonunda ilk periyodu 16-16 tamamladı. İkinci periyotta rakibin 14-11 üstünlüğü sonrası Kuzey Lisesi 30-27’lik skorla devreyi tamamladı. Üçüncü periyotta maça tutuk başlayan Levent, rakibinin farkı açmasına engel olamazken bu periyot 50-37 Kuzey Lisesi üstünlüğünde tamamlandı. Son periyotta Levent ilk iki periyotta olduğu gibi başa baş bir mücadele sergilemesine rağmen aradaki farkı eritemedi ve maç 63-49 rakibin lehine sonuçlandı.

Bugün rakip Düzce

İlk maçında İstanbul bölgesi üçüncüsü olan Kuzey Anadolu Lisesi karşısında başa baş bir mücadele sergileyen Levent Koleji, ikili mücadeleye müsamaha tanınması sonrasında özellikle üçüncü periyotta rakibinin sert oyunu karşısında olumsuz etkilendi. Bunun neticesinde de oyunu domine etmekte zorlandı. Levent Koleji organizasyonun ikinci gününde bugün Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. Maç ülkemiz saati ile 14.00’te oynanacak.