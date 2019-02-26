Levent finaller için Samsun’a gitti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda üst üste 14’üncü kez şampiyon olduktan sonra Türkiye Basketbol Yarı Final Bölge Şampiyonası’nda finallere katılmaya hak kazanan Levent Koleji kız takımı, finaller için Samsun’a gitti.

Isparta’da düzenlenen Türkiye Basketbol Yarı Final Bölge Şampiyonası’nda grubunda oynadığı maçların yanı sıra yarı finalde de galip gelerek adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdıran Levent Koleji, dün sabah saatlerinde Samsun’da yer alacak olan Türkiye finallerine katılmak için adadan ayrıldı. Havayolu ile önce İstanbul, ardından da Samsun’a giden Levent Koleji’nin maç programı bugün yapılacak teknik toplantının ardından belli olacak. Müsabakalar yarın başlayacak.