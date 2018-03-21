Les Ambassadeurs’dan sosyal sorumluluk örneği

Les Ambassadeurs Hotel sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği organizasyonlarına soluksuz devam ediyor…

KKTC sosyal hizmetlerinin öncülük ettiği ‘yaşlılar haftası’ gereğince tüm Kıbrıs genelinde sosyal hizmetlere bağlı olan misafirlerin katıldığı organizasyonda bakan Zeki Çeler misafirler ile tek tek ilgilenerek sorunları dinledi.

Tüm katılımcıların eğlenceli vakitler geçirdiği bu organizasyonda GRUP OTANTİK sevilen Kıbrıs ezgileri ile katkıda bulundu.