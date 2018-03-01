Les Ambassadeurs’da kadın dayanışması…

KKTC Türk Kadınlar Birliği Derneği dayanışma yemeğini için kapılarını açan Les Ambassadeurs Hotel, yine hizmet ve servis kalitesi ile bir organizasyona imzasını attı.

Mübeccel Kutay başkanlığında 100 kişiyi aşkın kadının ağırlandığı yemekte, sosyal sorumluluk alanlarının belirlenip, kadın ve çocuk istismarının önüne geçmek adına yürütülecek projeler konuşuldu.

Les Ambassadeurs Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özge Falyalı’nın onur konuğu olarak katıldığı yemekte katılımcı kadınlar güzel saatler geçirirken, otel yönetim ve çalışanları da bu organizasyonun haklı gururunu yaşadı.