Les Ambassadeurs Hotel’den anlamlı kutlama

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla K.K.T.C Girne SOS Köyü annelerini ağırlayan Les Ambassadeurs Hotel yine turizm sektöründeki farklı duruşunu ortaya koydu.

Düzenlenen yemekte, büyük fedakarlık ve özveriyle çocuklarımıza sahip çıkan SOS Anneleri ile sohbet eden Yönetim Kurulu Başkanı Özge Falyalı misafirlerine teşekkürlerini şu cümlelerle sundu: “Çocuklara olan hassasiyetim ve yaptığınız işe olan saygım hep vardı ancak anne olduktan sonra bu duyguları artarak yaşıyorum ve sizleri gönülden tebrik ediyor, destekliyorum.”

Otel, SOS öğretmenleri tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Özge Falyalı’ya ve otel Genel Müdürü Can Özer’e sunulan Teşekkür Belgesi’nin ardından misafirlerini gururla uğurladı.