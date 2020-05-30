Les Ambassadeurs Hotel kapılarını açıyor

Coronavirüs önlemleri dahilinde bir süredir kapalı olan Les Ambassadeurs Hotel&Casino yarın açılış kokteyli ile kapılarını yeniden açıyor.

Covid-19 önlemlerine ve hijyen standartlarına uygun olarak yeniden hizmet vermeye hazırlanan Les Ambassadeurs, açılış kokteyline tüm halkı davet ederken, yapılacak kokteyle özel sürprizlerle Les Ambassadeurs Hotel&Casino sevenlerini buluşturmaya hazırlanıyor.