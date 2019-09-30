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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte İnternet'in yaygın bir şekilde kullanımı da paralel bir şekilde gelişme gösterdi. Bu gelişmenin yaşanmasıyla birlikte aynı zamanda birçok alanda hayatın daha kolay bir şekilde yaşanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu noktada İnternet üzerinden satış yapmaya başlayan birçok firma yayın hayatına başlarken aynı zamanda insanların bu siteler üzerinden alışveriş yaparak kendi ihtiyaçlarını da karşılamaları sağlanmıştır.

Bu sitelerin arasında en fazla dikkat çeken ise Leonardit Biyo Market tarafından hazırlanan İnternet sitesidir. Leonardit Biyo Market İnternet üzerinden gübre satışı yapan bir platform olarak yayın hayatına başlamıştır. Özellikle birbirinden farklı türde üretilen gübrelerin ihtiyaç sahiplerine hızlı ve uygun bir fiyat aralığında ulaşmasını amaçlayarak yola çıkmış olan firma, bu alanda yaptığı altyapısal çalışmalarla birlikte bu alanda sektörün lider firması olmayı başarmıştır.

Balıkesir merkezli bir kuruluş olan Leonardit Biyo Market, 30'un üzerinde farklı ürün çeşitliliğiyle sektörde ne kadar iddialı olduğunu da kanıtlamış olmaktadır. Tüm ihtiyaç sahiplerinin elde etmek istediği türden gübre satışı gerçekleştiren firma aynı zamanda fiyatlandırma konusunda da oldukça düşük oranlarda satış rakamları belirlemektedir. Özellikle açıkladığı Gübre Fiyatlari bakımından piyasanın altında bir aralık kullanmaktadır. Sıvı gübre, katı gübre, hayvan gübreleri ve deniz yosunu gibi birçok gübre çeşidi ile ürün yelpazesinin her geçen gün daha da fazla olması için çalışmalarına devam etmektedir.

Firma, oldukça farklı gübre çeşidi arasında ana ürün olarak Leonardit satışı yapmaktadır. Leonardit, topraktan elde edilen camsı bir mineraloittir. Leonardit türünün en önemli özelliklerinden birisi tamamen doğal olmasıdır. Linyit elementinin kömürleşme aşamasında oksidasyona uğramış hali olduğundan dolayı tamamen doğal yollardan elde edilmesi mümkün olmaktadır. Bu durum da onu tarımsal faaliyetlerde en çok kullanılan maddeler arasında yer almasında önemli kıstas olmuştur.

Leonardit Biyo Market, aynı zamanda ihtiyaca göre ürün temini konusunda da farklı aralıkların alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı kilo bazlı olarak da ton bazlı olarak da ürün satın alma imkanınız bulunmaktadır. Kilogram bazlı 20 kg’dan başlayan paket seçenekleri sunarak 25 kg ya da 50 kg gibi paketlerin satın alınabilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte daha fazla gübre ihtiyacı olanlar içinde ton bazlı olarak hizmet verebilmektedir. Bu kapsamda en az 25 ton olmak üzere kamyonlar yardımıyla teslimatların yapılmasını sağlamaktadır.

Sizlerde gübre ihtiyacınızı bu şekilde hiç yorulmadan sadece bir sipariş oluşturarak karşılayabilirsiniz. Bunun için firmanın resmi İnternet sitesi olan www.leonardit.com.tr adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede gübre alımını yorulmadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde yaparken aynı zamanda kaliteli ürün satın almayı sağlayabilirsiniz. Ayrıca İnternet sitesi üzerinden farklı gübre türlerini inceleyebilir ve bu gübreler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz.