Lemar her gün 1000 TL dağıtıyor

Yeni yılın gelmesiyle birlikte vatandaşın market alışverişi de arttı. Lemar Süpermarketler zinciri de “yılbaşını düşünerek büyük indirime gittiğini” açıkladı, ayrıca halka toplam 25 bin TL’lik hediye çeki dağıtmaya başladı.

Süpermarket zinciri Lemar, Aralık ayına özel indirdiği fiyatları ve 1.000TL dağıttığı yeni yıl çekilişiyle pek çok müşterinin uğrak noktası oldu.

Lemar yaptığı indirimler ve çekilişle de sınırlı kalmadı. Yılbaşı çekiliş organizasyonu ile özel noel baba etkinliği düzenleyen süpermarket, aynı zamanda müşterilerine pek çok hediye dağıttı.

Yılbaşı etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne olan süpermarket, küçük büyük herkesi sevindirdi.

Lemar ayın 20’sinde Güzelyurt, 22’sinde Karakum, 24’ünde Karaoğlanoğlu, 26’sında Karakum, 28’inde Kaymaklı, 30’unda Mağusa AVM, 31’inde Ortaköy mağazasında yeni yıl etkinliği düzenleyip, hediye çeki kazanan talihli müşterilerini belirleyecek.