Lemar çocukları sevindirdi

Lemar Süpermarketleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile adada fark yaratıyor.

Kaymaklı Lemar AVM’de yer alan Lemar Cineplex sinemalarında, 16 Nisan tarihinde düzenlediği Çocuklar Bizim Şenliği’nde SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklara çizgi film gösterimi düzenlendi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan şenlikte, film gösterimi sonrası çocuklar oyun alanlarında keyifli dakikalar geçirdi ve dağıtılan hediyelerle mutlu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lemar Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Direktörü İpek Menteş, bu yıl itibariyle Lemar ailesi olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine hız verdiklerini ve her yıl gelenekselleşecek biçimde ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu konularda insanların yanında yer almak istediklerini söyledi. Menteş, bu kapsamda ülkenin geleceği olan çocuklarla bu işe başlamanın en anlamlı başlangıç olacağını vurguladı.