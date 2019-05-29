Lemar Boğaz Cuma günü açılıyor

Uzun zamandır bölge halkı tarafından heyecanla beklenen Lemar Boğaz Cuma günü saat 18:00’de Başbakan Ersin Tatar’ın katılımıyla kapılarını açıyor.

KKTC’nin en yaygın süpermarket zinciri olan Lemar, 16. Mağazasını Girne Boğaz’ında Cuma günü açacak. Toplam 1700 metrekare alışveriş alanı ile en büyük yedi Lemar’dan biri olacak olan market, iç ve dış tasarımıyla da ada genelinde yer alan en modern market olacak.

Market dışında, 11 adet dükkan ve 386 metrekarelik kapalı çocuk oyun alanı “Happy Kids” ile birlikte tam bir yaşam alanı oluşturacak olan Lemar, aynı zamanda bölgede 200 kişilik bir istihdam alanı yaratıyor.

Açılış ile ilgili bilgi almak için ulaştığımız, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer: “Bugün için çok bekledik ve çok iyi hazırlandık. Açılış haftamızda, halkımızı bomba fiyatlar ve çok güzel sürprizler ile karşılayacağız. Cuma günü saat 18:00’de tüm halkımızı bekliyoruz.” dedi.