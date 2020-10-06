LEKAD'dan anayasa değişikliği önerisi

Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı Hakan Oran, Anayasa’nın görüşmecilikle ilgili cumhurbaşkanına yetki vermediğini, bunun için Anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Oran, müzakerecilik görevi cumhurbaşkanına verilmeyecekse, görüşmecinin meclis tarafından belirlenmesinin demokrasi, uluslararası hukuk ve dünyaya verilecek mesaj açısından önemli olduğunu söyledi.

Hakan Oran, yaptığı yazılı açıklamada, çağdaş anlamıyla Anayasa’nın, devletin temel kuruluşunu, örgütlenişini ve işleyişini düzenleyen, devlet organlarının yetki alanını belirleyen, bireylerin devlete karşı sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve diğer yazılı hukuk kaynaklarına göre bir üstünlüğe ve bağlayıcılığa sahip olan kurallar bütünü olduğunu vurguladı.

Oran, Anayasa’yı hiç kimsenin kendi yorumuna göre yok sayması, kendi iradesiyle değiştirmesi, ciddiye almaması ve küçümsemesinin söz konusu olamayacağına işaret etti.

Oran şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir organ, makam ve merci, kaynağını bu Anayasa’dan almayan bir yetki kullanamayacağına göre, cumhurbaşkanının devleti temsilen ‘görüşmeci’ olduğu ve herhangi bir makamdan yetki almasına gerek olmadan müzakereler yapabileceğiyle ilgili herhangi bir ibare Anayasa’da görülmemektedir.

Bu kadar önemli bir görevin açık bir şekilde Anayasa’da yazması eğer yazmıyorsa kullanılmaması gerektiğine inanmaktayız. Çünkü bu açıkça Anayasa ihlali anlamındadır ki Anayasa’da bulunan birçok hak ve özgürlüklerinde gerektiğinde by-pass edilebileceği anlamı taşımaktadır.