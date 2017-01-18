Lefkoşa’ya yeni soluk

Lefkoşa Suriçi yeni bir eğlence mekanına merhaba dedi. Lokmacı Barikatı’nın hemen yanında, otantik mimarisi ve baş döndüren atmosferi ile Barricade Lounge & Bar geçtiğimiz Cuma gecesi haftalık programlarına başlayarak ilk haftadan eğlence severlerin gözde mekanı olmayı başardı.

Barricade, rutin programlarının ilk gecesinde sevilen şarkıları kendine has yorumları ile seslendiren Acoustic 4 grubuna yer verdi. Gecenin geç vakitlerine kadar sahne alan grup, dinleyicilerin şarkılara eşlik etmesi ile atmosfer bir o kadar daha canlandı. Barricade Bar’ın Cumartesi sahnesinde ise bir marka halini almış özellikle Lefkoşalıların yakından tanıdığı Rast vardı. Yılların tecrübesi ile en iyi şarkılarını Barricade için seslendiren Rast’a ilgi büyük olurken grubun solisti Çağıl İşgüzar’ın sempatik tavırları gözlerden kaçmadı.

Yeni açılmasına rağmen ilginin büyük olduğu mekan, sürpriz konser ve etkinliklerle Lefkoşa’nın nabzını tutmaya devam edecek.





