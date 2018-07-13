Lefkoşa'ya “Kedi Evleri” yerleştiriliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Lefkoşa’yı şehirde yaşayan tüm canlılarla paylaşma bilinciyle sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek başta parklar olmak üzere şehrin farklı noktalarına Kedi Evleri yerleştirdi. İnsanlar kadar şehirde yaşayan hayvan popülasyonu ile de yakından ilgilenen ve şehirdeki hayvan dostların da iyi, güvenli ve rahat bir hayat sürmelerine yardımcı olma amacıyla yoluna devam eden LTB köpeklerden sonra kedilerin de yaşamına dokunan çalışmalar ile hayvan hakları konusundaki farkındalık faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.



6 yere yerleştirilen Kedi Evi uygulaması genişleyerek devam edecek



Haziran ayında başlayan çalışmalarda şu ana kadar Barış Manço Parkı, Kumsal Park, Çağlayan Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Parkı'na, EMAA bahçesi ve Atatürk Caddesi’ne Kedi Evleri yerleştiren LTB, bu çalışmaları ileriki aylarda da sürdürecek.

Trafik güvenliği açısından ve kedilerin yaşam doğasına uygunluğu açısından tercih edilen parklar böylece kedilerin doğal barınma alanları haline getirilmiş oluyor. Bu uygulama ile kediler anayollardan kısmen de olsa uzaklaştırılırken hem kendi doğalarına uygun yeşilin bol olduğu ortamlarda zaman geçirmeye alışacak hem de sürekli bir barınma yerinin varlığı ile o bölgede güvenli bir yaşam kurmasına öncü olacak.

Hedef “Hayvan Dostu Yerel Yönetim”



Hayvanseverlerin de büyük beğenisini kazanan ve parkları kullananlar tarafından da takdir edilen kedi evlerinin dezenfekte,temizlik ve bakım işlemleri belli aralıklarla LTB tarafından yapılacak. Kedi evleri sayesinde hayvan dostu kültürün yayılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.