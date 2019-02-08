K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, ligin 17’nci haftasında Çetinkaya’ya konuk olacak. İkinci yarının ilk maçında kendi sahasında Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk eden MTG rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek devreye galibiyetle başlamıştı. Pazar günü Çetinkaya, ardından da kupada Gençler Birliği ile karşılaşacak olan MTG’de Teknik Direktör Ali Oraloğlu, Çetinkaya maçında Lefkoşa’ya kazanmak için geleceklerini, Gençler Birliği kupa maçında da futbolun doğrularını yaparak kazanmak istediklerini, MTG’nin her iki kulvarda da ilerleme hedefinde olduğunu belirtti.

Oraloğlu: “Devrelerin ilk maçları zor olur”

Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasını değerlendiren Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, ikinci yarıya galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaptı. “Galibiyetle devreye başlamak önemliydi” diyen Oraloğlu, “Liderliği devam ettirmenin yanı sıra özgüven açısından da bu galibiyet önemliydi. Devrelerin ilk maçları her zaman zor olur. Bizim için de zor bir maçtı ama kazanmasını bildik” açıklamasını yaptı.

ORALOĞLU’NDAN ‘ZOR DEPLASMAN’ NİTELEMESİ… Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, “Çetinkaya zor bir deplasman. Yeni hoca değişimi yaşayan rakibimizde motivasyon üst seviyede. Ancak Lefkoşa’ya kazanmak için geleceğiz”

“Çetinkaya zor deplasman”

Ligin 17’nci haftasında Pazar günü Çetinkaya’ya konuk olacak olan Mağusa Türk Gücü’nde Teknik Direktör Ali Oraloğlu, karşılaşmayı “Zor bir deplasman” olarak nitelendirdi. Çetinkaya için “Çok ciddi bir rakip, saygı duyuyoruz” diyen Oraloğlu, “Yeni hoca değişimi yaşayan rakibimizde motivasyon üst seviyede. Ancak Lefkoşa’ya kazanmak için geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz iki kulvarda ilerlemek”

Çetinkaya karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta içerisinde Gençler Birliği ile oynayacakları Kıbrıs Kupası 2’nci Tur karşılaşması ile ilgili görüşlerini aktaran Ali Oraloğlu, rakiplerinin her ne kadar zor bir süreç yaşamış olmasına rağmen sahaya çıkıp 11 kişi ile mücadele edeceğini belirtti. MTG’nin her iki kulvarda da ilerlemek istediğini belirten Oraloğlu, “Hedefimiz iki kulvarda da ilerlemek. Futbolda hiçbir şey hiçbir zaman belli olmaz. Futbol bu yüzden dünyada çok seviliyor. Kupadaki rakibimiz Gençler Birliği iyi bir durumda olmayabilir ancak sahaya 11 kişi çıkıp mücadele edecekler. Biz de futbolun doğrularını yaparak kazanmak istiyoruz” dedi.

Halil’in durumu iyi

Merit Alsancak Yeşilova maçında kaleci Yusuf Yontar ile yaşadığı çarpışma sonrasında oyunu terk etmek durumunda kalan Halil Uçar’ın durumunun iyi olduğunu belirten MTG Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, oyuncunun takım ile çalışmalarda yer aldığını, Çetinkaya maçı öncesi Şenol dışında eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.