LEFKOŞA’NIN YENİ MARKASINA BAK!

Şaka sanmıştım. Değilmiş.

Lefkoşa’ya yeni bir ‘marka’ uydurdular: Vakıf Şehir!..

Üstelik bu bilgi kamuoyuyla ‘markalanan’ kentte, Lefkoşa’da değil, Ankara’da paylaşıldı.

Vakıflar İdaresi Kıbrıs Türk basınını alıp Ankara’ya götürdü, Türkiye medyası da çağrıldı ve ‘proje’ basınla paylaşıldı.

Üstelik projenin ‘Kıbrıs turizmine yeni bir soluk getireceği’ gibi büyük laflar da edildi.

Haberi Anadolu Ajansı servis etti, ilk oradan okudum.

Turizmcilerle konuşup bilgi aldım, ‘işe yarar mı böyle bir proje’ diye…

“Evet” diyen olmadı.

Günün sonunda turizmde ‘çeşit’ önemli, evet…

Böyle bir ‘paket’ de renk olabilir. İsteyen turiste Lefkoşa’da sadece Osmanlı eserlerini dolaşabilir. Ama pratikte çok da talep olacağını düşünmüyor kimse…

Projeye Seyahat Acenteleri Birliği ile Rehberler Birliği de destek vermiş zaten.

Talep olur mu, işe yarar mı yaramaz mı kısmı turizmcilerin işi zaten…

Umalım ki işe yarasın. Onca para ve çaba boşa gitmesin.

Bu işin bir tarafı…

* * *

İşin diğer tarafları da var ama…

Mesela bu ülke turizmini planlamakla görevli bakanlık bu işin neresindedir?

Turizm Bakanlığı neden o tanıtımda yer almadı?

Bakanlık devre dışı mı bırakıldı, yoksa projeden uzak mı durdu?

Türkiye’deki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Anadolu’da da benzer bir proje yaptığı ve işe yaradığı, bunun KKTC’ye de getirilmek istendiği söyleniyor.

İyi de bu işlerin ülkeyi yöneten hükümetin ve de ilgili bakanlığın planlaması ve yönlendirmesiyle yapılması gerekmez miydi?

Yoksa ülke turizmini planlama görevini biri Evkaf’a devretti de haberimiz mi yok?

Katkı koymak başkadır, yetki ve sorumluluk almak başkadır. O zaman Evkaf maden de açsın, altın da arasın. Ne alaka, değil mi?

Tam de öyle…

* * *

Konunun turizme katkı yapıp yapmayacağı, yönetsel yetkinin kime ait olduğu tartışmasını da geçelim.

Asıl sormak istediğim soru şu: 5 bin, hatta 6 bin yıllık geçmişe sahip, üstünden geçmeyen uygarlığın kalmadığı bir kentin tarihini 1571’de başlamış gibi saymak kimin haddinedir?

Milattan önce 3000 ila 4000 yıllarından beridir üzerinde insan yaşayan ve adı dahil bir yığın değişikliğe uğrayıp bugünlere gelen bir zamanların Ledra’sı, Lefkotheon’u, Photolamas’u, yani bugünün Lefkoşa’sının tek kültürel mirası son 600 yıla sığanlarmış gibi göstermek ne demektir?

Sorular sordum ama aslında cevap bellidir.

Gözümüzün içine baka baka 5 -6 bin yıllık tarihi silmek istiyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil!

Konu ‘turizme katkı’ ‘alternatif bir tur’ olmaktan çok ötedir.