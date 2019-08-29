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Lefkoşa'nın üzerindeki duman meraklandırdı

Lefkoşa'nın üzerindeki duman meraklandırdı

Sabahın erken saatlerinde Lefkoşa üzerinde görülen siyah dumanlar merak konusu oldu.

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Lefkoşa’ın güneyinde yer alan Strovolos Sanayi bölgesinde bu sabah yangın çıktı. Bir fabrikada çıktığı düşünülen yangına  itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kıbrıs polisi ise sanayi bölgesine giden iki yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan Lefkoşa üzerinde görülen siyah dumanlar kuzeyde de merak konusu oldu. Dumanla ilgili itfaiyeye yapılan birçok ihbar olduğu öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde yoğun olarak hissedilen siyah dumanlar, şu sıralar etkisini yitirdi.

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Bölgede havada gezinen küçük bir helikopter olduğu da dikkat çekti.

 

Ayrıntılar gelecek

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