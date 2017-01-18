Lefkoşa’nın parkları bakımdan geçiyor 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’daki parklara yönelik budama ve bakım çalışmalarında şu ana kadar 20’ye yakın parkı ve yeşil alanı bakımdan geçirdiğini açıkladı.



LTB’den verilen bilgiye göre, parklarda kış mevsimine uygun bakım çalışmaları aralık ayından beri sürdürülüyor.



LTB Park Bahçeler ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından belediye sınırları içindeki parklarda gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda bugüne kadar 20’ye yakın park ve yeşil alanda, çit bitkileri ve ağaçlar usulüne uygun budandı.



Bir aydır süren kapsamlı bakım çalışmaları sonrasında yurttaşların sıklıkla kullandığı belediyeye ait parklardaki yeşil örtünün daha bakımlı ve kullanışlı hale geldiği belirtildi.



LTB Park Bahçeler ve Trafik Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmaların tüm parkları kapsayacağı kaydedildi.



