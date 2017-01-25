LEFKOŞA’NIN… KENT KÜLTÜRÜNÜ – KİMLİĞİNİ YARATMAK…

Neriman Cahit

Lefkoşa, bir “Kültür Kenti” olmak için her şeye sahiptir. Ona “Sevgi ve bilgi” ile yaklaşılırsa kısa sürede – bu kimliği kazanabilir…

Unutmayalım ki: “Tarihlerinin zenginliği ile aydınlanan “Kültür Kentleri” vardır. Ve Lefkoşa – geçmişiyle olduğu kadar – bugünkü yapısıyla da – gerekli çabalarla… Özellikle de “EKONOMİK, SOSYAL, SİYASAL, KÜLTÜREL ve DÜŞÜNSEL ZENGİNLİK açısından, bunca kültür birikimiyle bizi artık onunla ilgili kültürel adımlar atmamıza çağırıyor…

KENT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMA…

Ama bunu, “eleştirel bakışımızı, yapıcı bir temele oturtmamız kaydı ve şartıyla…

Önemli olan; Bu kentte yaşayanların kendilerini Lefkoşalı olarak benimsemesi… Yani anlamlı ve estetik bir Kültürel bütünlük saplanması… Bunun, öncelikle başarılması…

Burada, kent kimliğini yayma… Sağlıklı bir kenti yaratma işlevini… Tabii ki, bu konudaki en önemli sorumluluk ve yetkiyi taşıyan: “YEREL YÖNETİMLERE” düşmektedir…

Bu konu bir tek yazı ile açıklanamaz…

Ama, bir yerden başlayıp arkasını getirmeyi düşünürdüm…

İlk yapılması gereken: “Kent Kültürüne sahip çıkıp… Kent Kültürünü oluşturmak.” Bunun için de “PROJELER” geliştirmek…

Bazı anlaşmalar – yarışmalar katkısıyla Lefkoşa’nın: “Edebiyat – Sanat – Yazın ve bu tür konuları kapsayan bir “BELLEK OLUŞUMU”… yayınlanacak bilgi ve belgeler. Antik Çağlardan başlayarak – günümüze kadar uzanan, geniş bir zaman dilimini kapsamalı…

Bugün hâlâ “Bir Müzemiz, Bir Sanat Müzemiz… Kültür Merkezlerimiz vb. yok… (Bu yüzdendir ki “Lefkoşa’mız – Şeherimiz…” daha çok kimlik yitirmemeli… Yitirilenler de yerine konmalı…

Yabancıların ve kendi yazar – çizerlerimizin eserleri – gerekirse ödenerek – satın alınıp, oluşturulacak bir “MÜZEDE” sergilenmeli.

Eloğlu: Otellerinin, ova ve dağlarının kentlerinin “önemli – tarihsel” mekanlarının bile tarihini yazıp, tanıtımını yaparken… Yeme – içme kültürünü sunarken… (Daha fazla devam ettirmek kaydıyla…) Burada: Sözü ve onu yerine getirme şartını siz sevgili okuyucuya bırakıyorum…

ÖRNEĞİN…

Tarihten Günümüze Kıbrıs Mutfağı…

Kıbrıs’a Hükmedenler

Sanat: Ülkemizle ilgili… Ve, yetiştirdiğimiz ünlü sanatçılarımız…

Kültürel Açıdan Kimliği…

Ben Lefkoşa’ya (8) yaşında geldim… Ve, yürekten inanıyorum ki: ‘O insanı sımsıcak saran: Sevgisi ve çekiciliğinden hiçbir şey yitirmemiştir…

Lefkoşa Belediyesi: “Lefkoşa Kentinin Belleğine Yolculuk” diye bir çalışma başlatsın – isterse yarışmaya dönüştürsün de… Bir göresiniz siz katılım ve heyecanı…(Okullar – Sanatçılar ve halk arasında olmalı…)

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Öğrenciler… Özellikle Üniversiteliler…

Bu konuda bilinçli insanlarımızla:

Çevre ve Halkla İlişkiler Birimi oluşturularak ‘ÇEVRE’ amaçlı Dernekler… Öteki Kuruluşlar ve Meslek Kuruluşlarıyla… Sürekli ‘İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİ’ içinde olunup… ‘ORTAK PROGRAMLARI’ denemeli…

Eğitim – Endüstri ve İş Alanlarına – Bu alanlardaki: ‘BİLGİ + İNSAN POTANSİYELİNİN’ değerlendirilmesine olanak veren: “TOPLUM sağlığı – Ekoloji – Eko teknik nitelikli program ve projeler oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır…”

TV ve Radyo gibi, etkili ve yaygın iletişim olanağı veren yayın organlarında “ÇEVRE” konusunda ilginç sunumlar yapılabilir… Başlığı da hazır “ÇEVRE – İNSAN…”

Özellikle de “GENÇ KUŞAKLARI” çevre içinde yaşayarak eğitebilmek…. Güzel alışkanlıklar kazandırabilmek amacıyla: “DOĞAYI ve YAŞADIĞIMIZ ÇEVREYİ TANITICI” programlar yapılabilir…

Ağaçlandırma, koruma ve iyileştirme yürüyüşleri, kır koşuları, piknikler düzenleyerek (Gençler + Halkın katılımlına) olanak sağlanmalı…

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Kİ BAKALIM NELER OLUR… NELER BAŞARILIR…