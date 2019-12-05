Lefkoşa'nın güneyinde 24 saat devriye

Kıbrıslı Rum Polisi ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) eski Lefkoşa’nın güneyde ek önlemler aldığı ifade edildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in dün yaptığı açıklamada, suçların, terör faaliyetlerinin aynı zamanda yasadışı göçün önlenmesine ilişkin politika çerçevesinde, alınan mevcut önlemlerin haricinde, ek önlemler alınmasına karar verildiğini söylediğini yazdı ve bunları kısaca şöyle özetledi:

“1. 9 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Polis ve RMMO mensupları tarafından, ara bölge boyunca ve Lefkoşa Sur içinde, 24 saatlik temelde ortaklaşa devriyeler yapılması,

2. Çevik Kuvvet mensupları tarafından 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Lefkoşa Sur içinde her gün akşamüzeri ve gece saatlerinde, yürüyerek devriye yapılması.”



Önlemlerin, özellikle yabancı uyruklu kişilerin Kıbrıs’ın güneyine girişinin kısıtlanması aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapanların ve başka yasadışı olaylarla uğraşanların “gettolar” oluşturduğu görülen “eski Lefkoşa” içerisindeki bölgelerde kontroller yapılması amacıyla alındığını yazan gazete, önlemlerin, güvenlik konusundaki taleplere uygun şekilde uyarlanmaları amacıyla yeniden değerlendirileceklerini de ekledi.