Lefkoşalıların galibiyet hesapları

K-Pet Süper Lig’de 13’üncü haftanın açılış maçında iki Lefkoşa ekibi, Yenicami ile Gençlik Gücü karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Yenicami, Yalova karşısında farklı galip gelirken, G.Gücü bir diğer Lefkoşa ekibi GAÜ Çetinkaya’yı son dakika golü ile mağlup etmişti. İki ekip maçtan iyi bir sonuçla ayrılmanın planlarını yapıyor.

Devecioğlu: “Seri yakalamak istiyoruz”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu yaptığı değerlendirmede “Bizim için sıralama ve puansal açıdan çok önemli bir maç” ifadelerini kulandı. “Karşılaşmanın derbi oluşu maçın önemini bizim açımızdan daha da önemli kılıyor” diyen Devecioğlu, “Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu maçı mutlak kazanmak istiyoruz” dedi. Devecioğlu John Okoli’nin kart cezalısı olduğunu, sakatlığı bulunan Tansel’in durumunun netlik kazanmadığını belirtirken, geçtiğimiz hafta elde ettikleri Yalova galibiyeti ile moralli olduklarını seri yakalamak istediklerini sözlerine ekledi.

Göksun: “Çetinkaya galibiyeti motivasyonumuzu yükseltti”

Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, GAÜ Çetinkaya karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini moral ve motivasyon anlamında yukarılara çektiğini söyledi. Çetinkaya ile uzun yıllardır bir rekabetin olduğunu belirten Göksun, “Bizim için 3 puandan öte, motivaysonumuzu yükseltti galibiyet. Yenicami maçı hazırlıklıkları için de iyi oldu” dedi.

“Oyuncularıma güveniyorum”

Ligde ilk yarının son haftalarına ulaşıldığını hatırlatan Göksun, “Konumumuz rahat değil. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Yenicami gerek fiziksel, gerek oyuncu anlamında kaliteli bir ekip. Zor maç olacak ama puan veya puanlar almak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı. Bu sezon ilk kez gece maçı oynayacaklarını belirten Göksun, “Karşılaşmadan puan veya puanlar çıkarırsak, önümüzdeki haftalara daha iyi bakabileceğiz” dedi.