Lefkoşa'daki yangın korkuttu
Başkent Lefkoşa'da dün, saat 18:30 sıralarında, Süleyman PAŞA’ya ait iş yerinin avlusunda mangaldan sıçrayan kıvılcım sonucunda çıkan yangın korkuttu. Yangın, büyümeden söndürüldü.
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Başkent Lefkoşa'da dün, saat 18:30 sıralarında, Süleyman PAŞA’ya ait iş yerinin avlusunda mangaldan sıçrayan kıvılcım sonucunda toplam 10 adet ahşap paletin ateş alarak yanmasıyla avluda bulunan 1 adet merdiven, 1 adet gaz ocağı ve 1 adet dağ bisikleti yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Yangın, Polis Basın Bülteni
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