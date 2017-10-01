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Lefkoşa'daki yangın korkuttu

Lefkoşa'daki yangın korkuttu

Başkent Lefkoşa'da dün, saat 18:30 sıralarında, Süleyman PAŞA’ya ait iş yerinin avlusunda mangaldan sıçrayan kıvılcım sonucunda  çıkan yangın korkuttu. Yangın, büyümeden söndürüldü.

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Başkent Lefkoşa'da dün, saat 18:30 sıralarında, Süleyman PAŞA’ya ait iş yerinin avlusunda mangaldan sıçrayan kıvılcım sonucunda  toplam 10 adet ahşap paletin ateş alarak yanmasıyla avluda bulunan 1 adet   merdiven, 1 adet   gaz ocağı ve 1 adet  dağ bisikleti yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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