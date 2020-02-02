Güneyde karantinaya alınan Çinli’nin koronavirüs taşıyıcısı olmadığı belirlendi

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki bir Çinli’nin karantiya (garantina) alınması ardından yapılan testlerde, koronavirüs taşıyıcısı olmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aslen Çinli olan ve Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan, Çin’e ziyareti ardından Larnaka havaalanında ateşi olduğu gerekçesiyle karantinaya alınan 22 yaşındaki şahıstan dört örnek alındığı belirtildi. Açıklamaya göre bu örnekler Yunanistan’daki Helen Pastör Enstitüsü’ne gönderildi ancak dört örneğin dördünün de koronavirüs içermediği belirlendi. Çinli şahsın, dün hastanedeki karantinadan alınarak evine gönderilmesi beklenmekteydi. Çinli şahsın bir akrabasına da sağlık bakımından bazı sınırlamalar getirilmişti ve bu sınırlamalar da kaldırılmış bulunuyor.

Söz konusu Çinli şahıs, Ocak ayı başlarında Pekin’e gitmiş ve Kıbrıs’a 18 Ocak’ta dönmüştü. Bu şahıs ardından Mısır’a gitmiş ve geçtiğimiz Cuma günü adaya dönüşünde “bir önlem olarak” Lefkoşa genel hastanesinde karantinaya alınmıştı.