Lefkoşa'da yola yağ döküldü, trafiğe kapandı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın bir bölümü, yola yağ dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı, yolun, dökülen yağdan dolayı kayganlık oluşan Honda trafik ışıkları ile Alpet trafik ışıkları arasındaki bölümünün Gönyeli gidiş istikametinde kapalı olduğunu duyurdu.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla yol saat 23.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

Polis, bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olması uyarısı yaptı.