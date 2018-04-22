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Lefkoşa'da yol çalışması sürüyor

Lefkoşa'da yol çalışması sürüyor

Başkent Lefkoşa’da altyapı ve düzenleme  çalışmaları sürüyor.

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Başkent Lefkoşa’da altyapı ve düzenleme  çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 2 gün boyunca Yenişehir Işıkları’ndan Okullar Yolu Kavşağı’na kadar olan güzergah trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar kapsamında bugün ve yarın Yenişehir Işıkları’ndan Okullar Yolu Kavşağı’na kadar olan kısımda asfalt serimi yapılıyor. Söz konusu güzergah çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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