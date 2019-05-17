Lefkoşa'da yol çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın ve 19 Mayıs Pazar günü, Küçükkaymaklı bölgesinde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle, yarın saat 06.00 itibarıyla Hamdi Bey Sokak ile Ulus Meydanı tamamen, İsmail Beyoğlu Caddesi’nin kuzeyinde bulunan köprünün olduğu kısım ise kısmen trafiğe kapatılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun trafiğe açılacağı, sürücülerin asfaltlama çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.