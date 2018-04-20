Lefkoşa'da yol çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında cumartesi, pazar ve pazartesi günü Yenişehir Işıkları’ndan Okullar Yolu Kavşağı’na kadar olan kısımda asfalt serimi yapılacağı açıklandı.



Lefkoşa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergah yarın sabah saat 07:00’den itibaren 23 Nisan Pazartesi günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak



Sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.