Lefkoşa’da yoğurt yapımında kullanılan 60 paket kaçak toz ele geçirildi
Lefkoşa’da, dün 14.30 sıralarında, A.K.’nin (E-39) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yoğurt yapımında kullanılan 60 paket toz bulundu.
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Lefkoşa’da, dün 14.30 sıralarında, A.K.’nin (E-39) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yoğurt yapımında kullanılan 60 paket toz bulundu.
Yürütülen ileri soruşturmada, adı edilen söz konusu maddeleri S.U.’nun (E-41) isteği doğrultusunda Kıbrıs’ın güneyinden aldığı ve gümrüğe beyan etmeden kuzeye kanunsuz olarak geçirdiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
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