Lefkoşa’da yaya kazası: 1 ağır yaralı
Lefkoşa'da bugün saat 19:50 sıralarında meydana gelen kazada Shahlo Bekenova ağır yaralandı...
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Lefkoşa'da bugün saat 19:50 sıralarında meydana gelen kazada Shahlo Bekenova ağır yaralandı. Kaza, Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Merve Türksev (K-27), yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova (K-26)'ya çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Shahlo Bekenova kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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