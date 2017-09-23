Lefkoşa'da yaşanan hırsızlıklarla ilgili 3 tutuklu

Ortaköy’de Selen Erdeğer Gürbüz’e ait evden muhtelif ziynet eşyaları, 2 bin 400 TL, 300 Euro ve 100 Dolar, 2 dizüstü ile bir tablet bilgisayar; 12 Eylül’de ise yine Ortaköy’de Tözün Hamzaoğlu’na ait evden çelik kasayla birlikte kasa içindeki 2 bin Sterlin, 200 Dolar, 50 çeyrek altın, muhtelif ziynet eşyaları ve apartman kapısı önündeki bisikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada zanlı görülen M.D.(E-21), O.C.(E-18) ve A.C.(E-21) Perşembe günü Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.