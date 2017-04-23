Lefkoşa'da yangın!

Bugün saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa'da organize sanayi bölgesinde merkezi cezaevi arkasında bulunan koruluk içerisinde, yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas edip kıvılcım atması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan otlar ile ilk belirlemelere göre 20 çam ağacı yanarak zarar görmüştür.