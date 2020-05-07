Lefkoşa'da ve Akıncılar'da uyuşturucu

1 gram uyuşturucu, bir genç tutuklu

Lefkoşa’da G.O.K.’nin(E-30) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sarma sigara bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.U.E.O.’nun(K-27) üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Akıncılar’da 100 adet “xanax” hap bulundu

Öte yandan dün saat 16.45 sıralarında, Akıncılar’da O.K.’nin(E-29) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tâbi toplam 100 adet “Xanax” marka hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gelincik’te gümrüksüz araç

Gelincik’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada O.S.’nin(E-42) tasarrufunda GKRY bölgesinden izinsiz olarak ithal ettiği plakası ve şase numarası meçhul Toyata Celica marka salon araç bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.