Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Türkiye'den ülkemize 13 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanından tasarrufunda 25 adet uyuşturucu hap ile gelen ve alınan ihbar üzerine önceki gün gerçekleştirilen operasyon sonucu Lefkoşa’da tasarrufunda 13 adet hap ile yakalandığı iddia edilen zanlı İ.K. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı İ.K.’nin 21 Temmuz tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde polis tarafından yapılan operasyonda tasarrufunda 13 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile bir miktar uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalanmasının ardından mahkeme emri ile evinde yapılan aramada ise 3 adet tam ve 1 adet yarım uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı uyuşturucu hapları kendi kullanımı için getirdiğini ve bağımlı olduğunu ileri sürerek, ayrıca uyuşturucu tedavisi gördüğü ülkesi Türkiye’den kaçtığını da iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.