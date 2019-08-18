Lefkoşa’da tecavüz suçlaması

Lefkoşa’da kendi evinde buluştuğu kız arkadaşına “tecavüz” iddiası ile yargılanan S.Y mahkemeye çıktı.

Kadına Karşı Şiddet birimi amiri Polis müfettişi Mehmet Sözmener olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis müfettişi Sözmener, buluşmanın kızın rızası ile olduğunu ancak müştekinin rızası olmadığı halde tecavüze uğradığını belirtti.

Polis zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturma sırasında ülkede kayıtsız olarak bulunduğunun da öğrenildiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu meselenin ciddi bir mesele belirterek S.Y’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)