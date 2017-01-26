Lefkoşa’da Surlaiçi’nde içler acısı bir ev…

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Erhan Özkın ve Emine Dolunay Özkın’ın kaldığı evde çıkan yangın, evdeki farklı bir durumu da gözler önüne serdi.

Bugün sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale etmeye gelen itfaiye ekipler, ‘çöp ev’ ile karşılaştı. Ev içerisinden 1 van araç dolusu çöp çıkaran ekipler şaşkına döndü.

Olayın duyulmasının ardından LTB Zabıta ekiplerinin yanı sıra Temizlik ve Sağlık Şubesi de eve gelerek inceleme yaptı.

Sosyal Yardım Hizmetleri’ne bağlı görevliler de eve gelerek Emine Dolunay Özkın’ı sağlık kontrolüne götürdü.

Evde kalan Erhan Özkın ise ekiplerin eşyalarını götürmesine izin vermemek için uzun süre uğraş verdi. Polis ekiplerine ifade vermeyide reddeden Erhan Özkın, sağlık kontrolüne de götürülemedi.

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