Lefkoşa’da Şevval Sam ve Hüsnü Şenlendirici rüzgarı

Merit Lefkoşa sahnesinde iki dev sanatçı Şevval Sam ve Hüsnü Şenlendirici’yi ağırladı.

Şevval Sam güçlü sesi ile bol bol alkış toplarken, Hüsnü Şenlendirci klarneti ile dinleyenleri mest etti. Şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyleyen Sam, seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla bir kez daha gönüllere taht kurarken, birbirinden güzel kostümleriyle ve şovlarıyla Şevval Sam’a eşlik eden dans ekibi de geceye damgasını vurgu.