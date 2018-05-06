Lefkoşa’da renkli bir Pazar sabahı

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz” sloganıyla sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.

KISAA’nın ülkedeki kadın hastalıklarının haritalanarak, mercek altına alınması projesine katkı amacı ile düzenlenen etkinlik Kumsal Park’ın Dereboyu girişinden başlayarak, Surlariçi’ne uzandı. Koşu ve sağlıklı yaşam yürüyüşü şeklinde 2 ayrı kategoriden oluşan etkinliğe birçok yurttaş aileleri ile katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Harmancı: "Etkinliğe katılımın iyi olması, verilen desteğin bir göstergesi"

Etkinlikte ev sahipleri olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve KISAA İnisiyatifi Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz’in yanı sıra İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Meclis Eski Başkanı Dr.Sibel Siber, Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Ombudsman Emine Dizdarlı da yer aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada, kadın sağlığının haritasının çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, bu yönde etkinliğe iyi bir katılım sağlanmasının bu alana verilen desteğin iyi bir göstergesi olduğunu söyledi.