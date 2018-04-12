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Lefkoşa’da ‘Rast’laşma

Lefkoşa’da ‘Rast’laşma

Lefkoşalı eğlence severler, Barricade Lounge Bar’da sahne alan Grup Rast’la eğleniyor.

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Lefkoşalı eğlence severler, Barricade Lounge Bar’da sahne alan Grup Rast’la eğleniyor. Gecede birbirinden güzel şarkılar seslendiren Grup Rast, konukları mest ederek tüm istek parçalara da repertuarında yer veriyor. Mekana eğlenmek için gelen O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek de sahneye çıkıp şarkı seslendirdi. 

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