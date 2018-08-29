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Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak

Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler.

Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak. Zaman Tablosu şöyle:

 

1 Eylül Cumartesi 

Start Selimiye Camii 17.30

Lefkoşa SSS 18.00

 

2 Eylül Pazar

Fota 1 10.18

Fota 2 11.06

Yılmazköy 1 13.09

Yılmazköy 2 14.57

Alayköy 1 16.20

Alayköy 17.03

Finish Podyum Selimiye Cami 18.30

Şampiyonada lider Alptürk – Yücener ikilisi

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışından önce Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor.

2018 Takımlar Şampiyonasında ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.

 

SIRA NO

KAPI NO

TAKIM İSMİ

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

 

Mehmet Karaoğlan 

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

2

 

Mehmet Çocuk 

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

3

3

Macila Rally Team 

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

4

4

Nethouse Rally Team

Cevdet Alptürk

Mustafa Yücener

Ford Fiesta S2000

2

5

5

Nethouse Rally Team

Sadık Bilgimer

A.Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evoo IV

1

6

6

Macila Rally Team 

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

7

7

 

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

8

8

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitusbishi Lancer Evo X

1

9

9

 

Selen Bilgimer 

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo III

1

10

10

 

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Honda Civic

4

11

11

Macila Rally Team 

İbrahim Yolcu Argün

Mazhar Ünal

Suzuki Swift

4

12

12

Macila Rally Team 

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Ford Fiesta R2

4

13

14

 

Asaf Akçın

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo VIII

N

14

15

 

Mehmetali Yavaşoğlu

Turgut Albayrak

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

15

16

 

Buğur Kambillili

Buğra Kambillili

Mitsubishi Lancer Evo VII

1

16

17

 

Göksel Macila

Buğra Tabak

Can-am Maverick X3

R

17

18

 

Edim Macila

Eser Harper

Can-am Maverick X3

R

 

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