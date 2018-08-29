Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak
2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı Lefkoşa Rallisi 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
1 Eylül Cumartesi günü Selimiye Meydanı’ndan verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler.
Ekipler, 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak. Zaman Tablosu şöyle:
1 Eylül Cumartesi
Start Selimiye Camii 17.30
Lefkoşa SSS 18.00
2 Eylül Pazar
Fota 1 10.18
Fota 2 11.06
Yılmazköy 1 13.09
Yılmazköy 2 14.57
Alayköy 1 16.20
Alayköy 17.03
Finish Podyum Selimiye Cami 18.30
Şampiyonada lider Alptürk – Yücener ikilisi
2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışından önce Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikinci ve Fikri Macila-Ahmet Akbıçak ekibi ise üçüncü olarak takip ediyor.
2018 Takımlar Şampiyonasında ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda bulunuyor.
SIRA NO
KAPI NO
TAKIM İSMİ
PİLOT
CO-PİLOT
ARAÇ
SINIF
1
1
Mehmet Karaoğlan
Mehmet Coşar
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
2
2
Mehmet Çocuk
Ahmet Akbıçak
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
3
3
Macila Rally Team
Fikri Macila
Mehmet Mişon
Mitsubishi Lancer Evo X R4
2
4
4
Nethouse Rally Team
Cevdet Alptürk
Mustafa Yücener
Ford Fiesta S2000
2
5
5
Nethouse Rally Team
Sadık Bilgimer
A.Buzlukçuoğlu
Mitsubishi Lancer Evoo IV
1
6
6
Macila Rally Team
Cahit Yetkili
Harun Çakır
Mitsubishi Lancer Evo IX
N
7
7
Oktay Çocuk
Hüseyin Çocuk
Mitsubishi Lancer Evo VI
1
8
8
Nethouse Rally Team
Mehmet Kamiloğlu
Rasım Çetinkaya
Mitusbishi Lancer Evo X
1
9
9
Selen Bilgimer
Mustafa Kandır
Mitsubishi Lancer Evo III
1
10
10
Yusuf Cambaz
Gökhan Sancar
Honda Civic
4
11
11
Macila Rally Team
İbrahim Yolcu Argün
Mazhar Ünal
Suzuki Swift
4
12
12
Macila Rally Team
Halil Mulla
Mehmet Çağla
Ford Fiesta R2
4
13
14
Asaf Akçın
Vural Vurur
Mitsubishi Lancer Evo VIII
N
14
15
Mehmetali Yavaşoğlu
Turgut Albayrak
Mitsubishi Lancer Evo VIII
1
15
16
Buğur Kambillili
Buğra Kambillili
Mitsubishi Lancer Evo VII
1
16
17
Göksel Macila
Buğra Tabak
Can-am Maverick X3
R
17
18
Edim Macila
Eser Harper
Can-am Maverick X3
R