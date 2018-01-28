Lefkoşa’da puanları paylaştılar: 1-1

K-Pet Birinci Lig’de ikinci devrenin başlamasıyla birlikte Göçmenköy ile Girne Halk Evi karşılaştı. Göçmneköy Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ağır bir zeminde oynanan mücadelede 7’nci dakikada Hüseyin Aydıngönül takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk devre bu sonuçla sona erdi. Karşılaşmanın 62’nci dakikasında Beytullah’ın golüyle rakibine yanıt veren Göçmenköy, aradığı galibiyet golünü bulamadı. Mücadele sonrasında Göçmenköy 25, Girne Halk Evi ise 26 puana ulaşmış oldu.

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Recep Yamuk, İsfendiyar Açıksöz

GÖÇMENKÖY: Okan, Semih(Dk.58 Sabri), Kemal, Salim, Umut, Ali Şahin(Dk.46 Kadir), Cemal, Arda, Beytullah, Mustafa Ayker, Tonguz(Dk.72 Uğur)

GİRNE HALK EVİ: Athos, Ertan(Dk.56 Emir Ahmet), Salahi, Erdoğan, Mehmet Gül(Dk.84 Dalyan), Mahmut, Ozan, Hüseyin Aydıngönül(Dk.68 Serkan İpek), Talip, Yunus Emre Doğan, Yunus Emre Bozkurt

GOLLER: Dk.62 Beytullah (Göçmenköy), Dk.7 Hüseyin Aydıngönül (GHE)