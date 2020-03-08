Lefkoşa'da polis istasyonu karantinaya alındı

Kıbrıs Polisi'nden yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'nın güneyinde bir polis istasyonu bir kişideki corona virüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Cyprus Mail'de yer alan haberde polisten yapılan açıklamada, şüpheli olarak Omorfita karakolundaki 20 yaşındaki birinde Covid-19 semptomları görüldü.

İlk önce Lefkoşa hastanesine kaldırılan kişi, ardından Limasol hastanesine sevk edildi.

Karakolta tutulan şüpheli ile temas halinde olan tüm polis memurlarına test yapıldı. Sonuçlar çıkana kadar karakolun kapalı kalacağı açıklandı.