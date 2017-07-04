Lefkoşa’da okullar yolu bugün trafiğe kapalı olacak

Kızılbaş Kilisesi ile Okullar Yolu Kavşağı arasında kalan yol bugün tüm gün trafiğe kapalı olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar süresinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.