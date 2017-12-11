Lefkoşa’da Niran Ünsal rüzgârı

Merit Lefkoşa Hotel birbirinden özel sanatçıları görkemli sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Niran Ünsal’ın sahne aldığı iki gece için yoğun ilgi yaşandı. Sanatçı muhteşem yorumlarıyla sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

Merit Lefkoşa Hotel’de alkışlar içinde sahneye çıkan Ünsal şıklığıyla göz kamaştırdı. Kıbrıs’ı çok sevdiğini söyleyerek konuklarını selamlayan sanatçı Lefkoşa’nın ilk 5 yıldızlı olan otelinde sahne aldığı için çok heyecanlandığını belirtti.

Güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Niran Ünsal, yeni albümü ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu “ Yeni albümüm müzik marketlerde satılmayacak. Bebek ve anne projesi olarak çıkacak bu albüm. Bebekler Niran Ünsal’dan Ninniler ile uyuyacak. Bu albümün birkaç bebek üstünde farklı ortamlarda deneyini yaptık, bebekler uyudu.”