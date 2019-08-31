Lefkoşa'da müzik ve dans bir arada

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin üçüncü gecesi iki farklı noktada gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklama şöyle:

“Festival kapsamında Çağlayan Parkı’nda DJ performansları, Radyo Juke canlı yayını ve Grup Rast konseri yer alırken, Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı’nda LBO konseri ve halk dansları ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Festivalin merkez noktası olan Çağlayan Parkı’nda öğleden sonra başlayan etkinlikler özellikle hitap ettiği gençleri coşturdu. DJ performansları ile başlayan etkinlikte daha sonrasında kaliteli parçaların yer aldığı Radyo Juke canlı yayını yapıldı.

Gecenin finalini gençlerin favorileri arasında yer alan Grup Rast yaptı. Seslendirdikleri parçalar, sahne performansları ve seyirci ile iletişimleri ile doyumsuz bir konsere imza atan Grup Rast, birçok şarkısını seyircilerle birlikte söyledi.

HARMANCI: “EĞER YURTTAŞLARIMIZ KENDİ BÖLGESİNE SAHİP ÇIKARSA O BÖLGE DAHA CANLI OLUR”

Gecenin diğer etkinlik noktası olan Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı, cıvıl cıvıl bir geceye tanıklık etti. "LTB, Festival Komitesi ve Küçükkentlier Derneği işbirliği ve organizasyonu ile düzenlenen geceyi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da takip etti. Gece ayrıca 2.Küçükkentliler Sonbahar Şöleni olarak da gerçekleştirilmiş oldu.

LTB Başkanı Harmancı burada bir de konuşma yaptı. Bölgesi için, mahallesi için yanıp tutuşan, bir Küçükkentliler Derneği olduğu için bu bölgenin çok şanslı olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, “Böylece belediye de çok daha iyi, güzel organizasyonları elbirliği ile bölgede yapabiliyor. Eğer her bölgede yurttaşımız kendi bölgesine sahip çıkarsa o bölge daha müreffeh ve canlı olur” dedi.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Melek ve İbrahim ikilisinin kaliteli sahne performansı ve seslendirilen parçalar geceyi renklendirdi.

Daha sonra halk dansları ekipleri sahnede yerini aldı. Ülkemiz halk dansları grupları FOGEM ve Gençlik Merkezi’nin yanı sıra, Meksika, Polonya, Türkiye ve Macaristan’dan gelen halk dansları ekipleri performansları ile alkış aldı.

Yerel müzik ekiplerimizden Grup Kaktüs de gecede sahne aldı ve başarılı yorumları ile seyircilerin takdirini kazandı.”