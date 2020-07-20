Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa'da merak konusu olan helikopter BM'ye ait
Lefkoşa'da merak konusu olan helikopter BM'ye ait

Lefkoşa'da merak konusu olan helikopter BM'ye ait

BM'ye ait helikopter, Kıbrıs'ın güneyinde neo-nazi grupların Ledra Palace barikatında yaptıkları eylemden dolayı Lefkoşa'da yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptı.

A+A-

Akşam saatlerinden beridir Lefkoşa üzerinde uçan bir helikopter endişeye neden oldu, sosyal medyadan pekçok yorum yapıldı.

Phileleftheros'un haberine göre söz konusu helikopter BM helikopteri. 

Gazete, BM helikopterinin, Kıbrıs'ın güneyinde neo-nazi grupların Ledra Palace barikatında yaptıkları eylemden dolayı Lefkoşa'daki yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptığını belirtti. 
 

Bu haber toplam 688 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler