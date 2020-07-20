Lefkoşa'da merak konusu olan helikopter BM'ye ait
BM'ye ait helikopter, Kıbrıs'ın güneyinde neo-nazi grupların Ledra Palace barikatında yaptıkları eylemden dolayı Lefkoşa'da yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptı.
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Akşam saatlerinden beridir Lefkoşa üzerinde uçan bir helikopter endişeye neden oldu, sosyal medyadan pekçok yorum yapıldı.
Phileleftheros'un haberine göre söz konusu helikopter BM helikopteri.
Gazete, BM helikopterinin, Kıbrıs'ın güneyinde neo-nazi grupların Ledra Palace barikatında yaptıkları eylemden dolayı Lefkoşa'daki yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptığını belirtti.
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