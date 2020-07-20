Lefkoşa'da merak konusu olan helikopter BM'ye ait

Akşam saatlerinden beridir Lefkoşa üzerinde uçan bir helikopter endişeye neden oldu, sosyal medyadan pekçok yorum yapıldı.

Phileleftheros'un haberine göre söz konusu helikopter BM helikopteri.

Gazete, BM helikopterinin, Kıbrıs'ın güneyinde neo-nazi grupların Ledra Palace barikatında yaptıkları eylemden dolayı Lefkoşa'daki yeşil hat boyunca gözlem uçuşu yaptığını belirtti.

