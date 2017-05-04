LEFKOŞA'DA KURŞUNLAMA!
Lefkoşa, Ortaköy'de kurşunlama olayı meydana geldi
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Lefkoşa, Ortaköy'de kurşunlama olayı meydana geldi.
Ortaköy trafik ışıkları yakınında bulunan Sercan Deniz'e ait Deniz Off Licence kurşunlandı. Dün akşam saatlerine gerçekleştiği tahmin edilen olayda vitrin camına tek kurşun isabet etti.
Polis olay yerine
Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde, dükkan sahibinden ifade alınıyor.
FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER
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